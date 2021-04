Neue Flügelflitzer für den UHK Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bevor es ab dem 12. Mai im Viertelfinale der spusuLiga für die Kremser gegen den SC Ferlach geht, arbeiten die Wachauer an dem Kader für die kommende Spielzeit.

Nach der Entscheidung von Gunnar Prokop, seine Karriere als Spieler berufsbedingt zu beenden, machte sich der UHK auf die Suche nach neuen Flügelspielern. Mit Stephan Wiesbauer fand der UHK einen jungen und aufstrebenden Spieler. Wiesbauer, der derzeit bei Bärnbach/Köflach unter Vertrag steht, ist unter anderem im 2000er-Nachwuchs-Nationalteam. Seit Februar ist Wiesbauer aber verletzungsbedingt nicht aktiv.

Bis zum Saisonbeginn sollte er aber wieder bereit sein, um im rot-gelben Dress des UHK aufzulaufen. „Krems zählt für mich zu den stärksten Mannschaften der Liga. Daher freue ich mich sehr, gerade bei Krems den nächsten Schritt gehen zu dürfen. Ich hoffe, mich gemeinsam mit dem Verein in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln und einige Erfolge zu erzielen“, ist Wiesbauer motiviert für seine neuen Herausforderungen.