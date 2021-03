Erfolgreiche Woche für Kremser UHK

Kurze Unsicherheit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten die Füchse zunächst auf 13:19 verkürzen. Hrastnik, David Schopp und Benedikt Rudischer stellten aber schnell den deutlichen Abstand auf 15:23 wieder her (37. Minute). Die Steirer nutzen darauf Unsicherheiten des UHK und verwerteten die daraus resultierenden Chancen. So schmolz der Vorsprung bis zur 50. Minute auf 23:26. In den letzten zehn Spielminuten kehrte dann aber wieder mehr Ruhe in das Spiel der Kremser ein. Tobias Auß und Gunnar Prokop bauten die Führung wieder auf 25:32 aus. Prokop war es auch, der die Partie mit seinem siebenten Treffer des Spiels zum 26:35 Endstand abschloss.

„Ein ungefährdeter Sieg trotz eines kleineren Einbruches in der zweiten Halbzeit. Trainer Thaqi hat die ganze Bank zum Einsatz gebracht. Für das Viertelfinale wünschen wir uns zur Abwechslung ein Heimspiel“, so UHK-Obmann Joseph Nussbaum. Die Auslosung des Kremser Gegners folgt am 9. März. Mit der Bonusrunde in der Liga geht es Ende März weiter.