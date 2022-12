Neue Bilder von Wildkatzen zeigen eigenständige Population in der Wachau

In Niederösterreich sind im Thayatal und in der Wachau zahlreiche Bilder von Wildkatzen gelungen. Das Tier galt in Österreich seit Mitte der Fünfzigerjahre als ausgestorben oder verschollen. Wildkatzen-Nachweise beweisen laut einer Aussendung von Freitag eine eigenständige Population in der Wachau. „Der Status 'ausgestorben oder verschollen' sollte somit revidiert werden“, plädierte Nationalparkdirektor Christian Übl für eine Änderung der bisherigen Rote Liste Kategorie.

„Neue Wildkatzen-Nachweise in der Wachau und die langjährigen Bestätigungen im Nationalpark Thayatal sind nun auch ein wissenschaftlicher Beweis dafür, dass es sich bei dem Wiederauftreten der Wildkatze nicht um herumstreifende Zuwanderer, sondern um eine ortsansässige Waldviertler Population oder einzelne Teilpopulationen handelt“, sagte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Der ÖVP-Politiker bezeichnete die Rückkehr der Tierart „als Erfolgsgeschichte des Naturschutzes, insbesondere in Niederösterreich“.