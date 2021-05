Neue Ausstellung in Krems: Werke zwischen Kunst und Design

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Kulturschaffende, die vielleicht noch nicht die Chance hatten, sich einen großen Namen in der Kunstszene zu machen: Genau jene sucht die galeriekrems. Derzeit werden dort die Werke von der Künstlerin Kerstin Wiesmayer in der Ausstellung „sinniere“ gezeigt.

Bei der Wachauerin wird es mit ihrer Kunst durchaus gemütlich. In der galeriekrems zeigt sie Kunst, die zum Hinsetzen und Anlehnen einlädt. Denn die bewegt sich zwischen dem klassischen Begriff von Kunst und dem, was man unter Design versteht. Daher ist angreifen, fühlen und begreifen auch im physischen Sinn in der Galerie erlaubt.