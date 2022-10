Nach Ausfall: Flutlicht-Sanierung in Krems dringend notwendig

Mit einer Umrüstung auf LED-Technik könnte viel gespart werden, beruft sich Pressler auf Experten: „LED-Leuchten würden bei einer 50-prozentigen Leistungssteigerung gleichzeitig rund 70 Prozent weniger Strom im Vergleich zur bisherigen Anlage verbrauchen.“

Auch TV-Übertragungen möglich

Mit den modernen Leuchtkörpern würde Krems außerdem die Kriterien des Österreichischen Fußballverbands für TV-Übertragungen erfüllen. So könnten an der Donau künftig wieder ÖFB-Bewerbsspiele, Länderspiele von Nachwuchsauswahlen oder internationale Testspiele ausgetragen werden. Investitionen in energiesparende Technologien seien laut Pressler demnach „Investitionen in die Zukunft“.

Die Kosten für eine neue Lichtanlage betragen etwa 122.000 Euro, die Förderung liegt bei etwas mehr als 17.000 Euro. Investitionen, die die Stadt Krems noch heuer tätigen will. Denn ein entsprechender Dringlichkeitsantrag der ÖVP wurde in der vergangenen Sitzung einstimmig angenommen.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: