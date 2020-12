Mautern: Vizeleutnant Franz Fritz erhält Ehrung zum Ruhestand

Der militärische Werdegang von dem gelernten Fernseh- und Radiomechaniker aus St. Leonhard am Hornerwald begann 1978 als Infanteriesoldat im Jägerbataillon 11 in Mautern. Von 1999 bis 2007 war er in der Raab-Kaserne in Mautern in einer Ausbildungskompanie des Militärkommandos Niederösterreich anfangs als Ausbildungsleiter und später als Kommandogruppenkommandant eingeteilt. 2007 wechselte Fritz als Kommandant der Kommandogruppe und ABC-Abwehrunteroffizier in das Stabsbataillon 3. Von 2009 bis zuletzt versah er seinen Dienst als Kommandant der Versorgungsgruppe und Dienstführender Unteroffizier der Werkstattkompanie.

22 Mal im Einsatz

Während seiner langjährigen Dienstzeit war Vizeleutnant Franz Fritz insgesamt 22-mal in Österreich im Einsatz. Darunter der Sicherungseinsatz 1990 in der Steiermark an der Staatsgrenze zu Jugoslawien, zahlreiche Assistenzeinsätze im Zusammenhang mit der Überwachung der Staatsgrenze und mehrere Hochwassereinsätze.

