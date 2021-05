Lkw-Unfall wurde zur Herausforderung für die Feuerwehr Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In Krems ist am Samstag ein Lkw in einem Kreisverkehr umgekippt. Der Unimog mit Gelenkbühnenaufbau durchbrach dabei eine Lärmschutzwand. Die Feuerwehr rückte mit 30 Mitgliedern zur Bergung aus, die sich als sehr aufwendig herausstellte. Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und blieb nahezu unverletzt, berichtete die FF Krems in einer Aussendung.