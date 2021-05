Schwierige Pkw-Bergung aus Bach in der Steiermark: Bäume gefällt

Eine schwierige Pkw-Bergung aus einem Bach hat die Feuerwehr am Samstag in der Weststeiermark durchgeführt. Ein Lenker war in Richtung Knittelfeld (Bezirk Deutschlandsberg) unterwegs, geriet von der Fahrbahn ab und landete im Wasser. Der Mann blieb unverletzt. Um das Auto aus dem Bach zu heben, mussten einige Bäume gefällt werden, teilte die Feuerwehr mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr in Sachendorf. 22 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Fahrzeug aus dem Wasser zu hieven. Erst nachdem einige Bäume gefällt worden waren, war der Zugang zum Bachbett möglich und der 1,5 Tonnen schwere Pkw konnte mittels Kranwagen geborgen werden.