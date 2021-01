Feuerwehreinsatz extrem: Fahrzeugbergung dauerte sechs Stunden

Schweißtreibender Einsatz bei klirrender Kälte für die Feuerwehr Ramsau im Bezirk Lilienfeld. In Adamstal hing ein Traktor schräg in einem Baum, an dessen Seilwinde wiederum ein Klein-Lkw hing. Alle drei in den Unfall beteiligten Personen blieben zum Glück unverletzt.