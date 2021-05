Langenloiser Zivildiener mit Erfindergeist

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Andere nutzen ihre Rauchpausen oder Arbeitsauszeiten zum Entspannen. Der Langenloiser Niklas Kalcher hatte dabei hingegen während seines Zivildienstes eine ganz besondere Idee, wie er im Interview mit dem KURIER erzählt.

Im Vorjahr absolvierte der 19-Jährige seinen Zivildienst im Pflege- und Betreuungszentrum Mautern. Ein Bewohner dort, Herbert Hans, war gelähmt und konnte nicht alleine trinken. „Mit meinem diplomierten Pfleger und dem Patienten war ich rauchen und da haben wir geredet. Er hat gesagt, dass es ihn nervt, dass er beim Trinken auf andere angewiesen ist“, erzählt Kalcher. „Dann haben wir gemeinsam nach einer Lösung gesucht.“