Kremser Wirt Jell: "Man darf die alten Wurzeln nicht vergessen"

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Das Gasthaus Jell am Hohen Markt in Krems besteht wohl schon länger als die meisten seiner Besucherinnen und Besucher. Das Wirtshaus besticht neben dem historischen Gebäude mit traditioneller Küche. Den Gasthausbetrieb führt der Wirt Laurent Amon in fünfter Generation und dabei experimentiert er gerne mit Neuem – ohne seine Wurzeln zu vergessen.

Die Gründungsgeschichte des Gasthaus Jell hat seine Wurzeln im späten 19. Jahrhundert und beginnt mit der Liebesgeschichte zwischen den Ururgroßeltern, des heutigen Wirten. Die beiden lernten sich in ihren jungen Jahren beruflich im Hotel Sacher in Salzburg kennen. Der damalige Portier Josef, der aus Krems abstammte, überzeugte die Köchin Anna mit ihm in seine Heimat zurückzukehren. So gründeten die beiden 1897 den Gasthof Jell am Hohen Markt.