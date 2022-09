Kremser sorgt für unvergleichlichen „Doors“-Sound

Jason Boiler, alias Martin Resch aus Egelsee, alias Jim Morrison auf der Bühne, freut sich, dass eines der Gründungsmitglieder von „The Doors Experience“ nach zehn Jahren zur Band zurückgekehrt ist. Am Schlagzeug sorgt nun wieder der gebürtige Kremser Christoph Zauchinger für den unvergleichlichen „Doors“-Sound.

„Er hat in seiner Jugend viel Doors gehört, die stecken in seinem Blut, das merkt man beim Spielen“, sagt Frontman Boiler, der diesen Namen aus seiner Zeit mit seiner ersten Band „Mad Boilers“ mitgenommen hat. Und auch bei ihm scheint das so zu sein. „Ich wurde in die Wiege gelegt, als die Hippie-Revolution gestartet wurde, vielleicht sind da Vibes in mir hängen geblieben.“

"So authentisch wie möglich"

2001 hat er die Tributeband „The Doors Experience“ gegründet. Keine Coverband, wie er betont: „Wir versuchen, sie so authentisch wie möglich auf die Bühne zu bringen.“ In 300 Konzerten in zwölf Staaten konnte man das bereits erleben. Die Band hatte Auftritte in Istanbul, in Holland, in allen Nachbarstaaten. „Klaus Bergmaier spielt wie Ray Manzarek bei Live-Auftritten Bassparts mit links am Keyboard“, erzählt Boiler. Außerdem spielen sie an nachgebauten Originalinstrumenten – für den Sound.