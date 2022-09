Die Meisterklasse des Donautheaters feiert Comeback

Das Ensemble Donautheater Krems präsentiert die Wiederaufnahme des Stücks „Meisterklasse“. Die Premiere findet am 20. Oktober um 19.30 Uhr in der Musikschule Krems statt.

Die Meisterklassen, die die legendäre Maria Callas (1923–1977) an der Julliard School in New York gab, sind die Ausgangssituation für dieses Stück von Terrence McNally (1938–2020).

Es zeigt die Sopranistin gegen Ende ihres Lebens, nach dem Verlust ihrer Stimme und dem Ende der Bühnenkarriere bei der Auseinandersetzung mit zwei jungen Studierenden. Darin zeigt sich die Sängerin als Perfektionistin, aber auch als extrem eitel, selbstbezogen, brutal, despotisch und hartnäckig – mit anderen, aber auch mit sich selbst.

Infos: donautheater.at

