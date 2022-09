Immer wieder fiel den Ermittlern Anfang dieses Jahres das Auto eines Rumänen auf. Es tauchte ständig an Orten auf, wo kurze Zeit später ein Super- oder Baumarkt ausgeraubt wurde. Lange konnten diese Einbrüche den rumänischen Insassen nicht zugeordnet werden.

Doch bei einer neuerlichen Kontrolle in Großkrut (Bezirk Mistelbach) im April zählte einer von ihnen gerade Bargeld auf der Rückbank, das laut Staatsanwaltschaft Krems „schmutzig und angekokelt“ war.

22 Delikte

Die drei Männer im Alter von 27, 42 und 44 Jahren hatten kurz davor den Tresor eines Baumarkts aufgebrochen. Ein Winkelschneider, sowie Schuhe, die zu Spuren am Tatort passten, befanden sich ebenfalls noch im Auto.

Seither saß das in vielen europäischen Ländern einschlägig vorbestrafte Trio in der Justizanstalt Stein in Untersuchungshaft. Insgesamt konnten ihnen 22 teils versuchte Einbrüche in Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark zugeordnet werden. Dabei erbeuteten sie Diebesgut im Wert von 45.000 Euro, richteten aber auch 120.000 Euro Schaden an.

Für alle drei setzte es, nicht rechtskräftig, unbedingte Haftstrafen, von 3,5 Jahren, 32, sowie 30 Monaten. Drei weitere Komplizen sind noch auf der Flucht.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: