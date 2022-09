In den Weinbergen oberhalb von Stein ist es am vergangenen Freitagmorgen zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen.

Eisengeländer verhinderte Absturz

Auf dem schmalen Güterweg in der Riede "Steiner Hund" waren zwei Pkw kollidiert. Ein Pick-Up wurde dabei seitlich erfasst, mit dem Heck in Richtung Fahrbahnmitte gedreht und mit der Front auf eine knapp eineinhalb Meter hohe Stützmauer geschleudert, wie die Feuerwehr Krems via Facebook berichtete.

Nur ein Eisengeländer verhinderte den Absturz des Autos in den darunter liegenden Weingarten.