Kremser Sängerin Marcharie mit zwei neuen Singles

Mood Boost ist ein Liebeslied. Zu Beginn des Liedes würde man das jedoch noch nicht erahnen, so Stummer: "I brought the rain inside my car. My body stayed dry but my eyes did not, My skin felt tighter and my head felt hot."

In dem Lied geht es laut Stummer darum, dass "eine bestimmte Person die Sonne wieder zum Strahlen bringt". "Es geht auch darum, dass ich mich trotz tiefer Verbundenheit sehr frei mit dieser Person fühle."