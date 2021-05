Kremser Handballer verpassen Finaleinzug

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der amtierende Meister aus der Saison 2018/2019, der UHK Krems, kann die Mission Titelverteidigung nicht weiterführen. Schuld daran ist die zweite Niederlage im Halbfinale gegen die Fivers.

Nach dem 30:29 für die Wiener im ersten Spiel waren die Kremser eigentlich zum Siegen verdammt. Von Beginn weg zeigten beide Mannschaften, auf was es bei dieser Begegnung ankam: eine kompakte Deckung samt gutem Torhüter und bedachte Angriffe mit geduldigem Spiel auf die Tor-Chance. Der Gegner sollte keine leichten Bälle erhalten, um in den schnellen Gegenstoß zu kommen.

Bis zur Pause gestaltete sich das Spiel offen, beide Teams nutzten ihre Chancen und so gingen die Mannschaften mit einem 15:15 in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff erwischten die Kremser zwar den etwas besseren Start, mehr als ein Tor Vorsprung war aber nicht drinnen. Im Gegenzug zogen die Wiener nach und gingen nach 35 Minuten in Führung. Zwischenzeitlich gelang den Kremsern zwar der Ausgleich und in Minute 46 sogar durch Jakob Jochmann eine kurzzeitige Führung, davonziehen konnte aber keines der Teams.