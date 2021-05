UHK Krems bezwingt Ferlach im ersten Viertelfinale

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am Mittwoch startete der UHK Krems gegen den SC kelag Ferlach in den Kampf um den Meistertitel 2021 und konnte mit einem Sieg nach Hause gehen.



Gašper Hrastnik und Gunnar Prokop sorgten für eine 2:0 Führung nach nicht einmal zwei Minuten. Die Ferlacher versuchten durch eine vorgezogene Deckung den Spielfluss der gelb-roten Aufbaureihe zu unterbrechen. Die Kremser ließen sich jedoch nicht beirren und erhöhten in der 10. Minute auf 7:3 durch Tobias Auß.

Die Kärntner kamen bis zur 20. Spielminute auf 12:10 heran. Lukas Nikolic sorgte aber mit seinem Treffer zum 14:10 wieder für mehr Luft. Bis zur Halbzeitpause baute die Mannschaft die Führung auf sieben Tore aus. Kenan Hasecic verwertete zum 21:14 Pausenstand.

Gäste nutzen zweite Hälfte

Auch in der zweiten Hälfte gab der UHK den Ton an. Nach 36 Minuten sorgte Gašper Hrastnik für die Zehn-Tore-Führung zum 25:15. Die Wachauer haderten sodann aber mit der Chancenauswertung, wodurch Ferlach wieder ein wenig an Boden gutmachen konnte (27:20). Oliver Nikic stellte in der 48. Minute auf 30:21, die Gäste nahmen daraufhin ein Time-Out.



Die Gäste nutzten das aus und kamen auf 30:26 heran (53. Minute). David Schopp netzte zum 33:27 ein und Jakob Jochmann sorgte für den 34:28 Schlusspunkt. Somit konnte der UHK Krems einen Sieg gegen den SC kelag Ferlach feiern.



Weiter geht es bereits am kommenden Samstag. Die Mannschaft reist im zweiten Spiel nach Ferlach und versucht den Aufstieg ins Halbfinale zu fixieren. Die Partie kann wieder in einem Live-Stream verfolgt werden.