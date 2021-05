Die Fivers im „wichtigsten Spiel der Saison“ gegen Krems

Handball. Mit einem 30:29-Auswärtserfolg starteten die Fivers aus Margareten in die Best-of-Three-Semifinalserie gegen Krems und können also am Dienstag (18.10, ORF Sport +) im Heimspiel bereits den Aufstieg ins Finale fixieren. Der Sieg in der Wachau war keineswegs selbstverständlich, hatten doch die Kremser seit einem halben Jahr kein Heimspiel mehr verloren.

Am Dienstag dürfen die Fivers erstmals seit dem Herbst wieder Zuschauer in die Hollgasse lassen. Knapp 300 Tickets dürfen verkauft werden. Die Stimmung wird also ausgelassen sein. Wiens Trainer Peter Eckel spricht von der „wahrscheinlich wichtigsten Partie der Saison. Es wird eine Gratwanderung zwischen Coolness und Emotion erforderlich sein. Krems war am Freitag stark, wir um einen Tick konsequenter.“ Das zeigte sich besonders in der Chancenverwertung der Wiener: Sie machen 30 Tore aus 41 Würfen, Krems nur 29 aus 49 Würfen.

Im ersten Spiel war auch die starke Deckung der Wiener dafür verantwortlich, dass Tormann Wolfgang Filzwieser ein Drittel aller Würfe abwehren konnte. Das letzte Heimspiel gegen Krems in der Bonusrunde hatten die Fivers 29:31 verloren.