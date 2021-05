Fivers feierten im ersten Liga-Halbfinale knappen Sieg in Krems

Die Fivers WAT Margareten haben im ersten Halbfinalduell der Handball-Männerliga (best of 3) mit UHK Krems am Freitag einen knappen 30:29 (16:16)-Auswärtssieg gefeiert. Damit wurde nach Hard gegen Tirol (35:31 nach zweiter Verlängerung) auch das zweite Halbfinal-Match nach einem überaus engen Match entschieden. Am Dienstag (18.10 Uhr) könnten die Wiener in der eigenen Halle den Finaleinzug fixieren.

Krems gelang es in einer starken Phase auf 14:10 davonzuziehen (23.), doch die Fivers glichen innerhalb von knapp vier Minuten wieder aus. Danach vermochte sich kein Team um mehr als zwei Treffer abzusetzen. 1:46 Minuten vor dem Ende warfen die Gäste durch Eric Damböck das 30:29, die Kremser scheiterten im Finish mit zwei Würfen. Die Niederösterreicher erlitten damit die erste Liga-Niederlage seit jener am 5. Dezember 2020, ebenfalls gegen die Fivers.