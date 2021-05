Handball-Vorzeigeklub Fivers: Abräumen vor dem nächsten Schnitt

„Ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor dieser Mannschaft“, sagt Thomas Menzl. Der Manager der Fivers Margareten zählte nach dem 31:28-Finalsieg gegen Stadtrivale Westwien am Sonntagabend bereits den sechsten Titel im Österreichischen Handballcup innerhalb der letzten zehn Jahre.

Und das nach einer denkbar schwierigen Saison. In der Vorbereitung konnte wegen Corona gleich zwei bis drei Wochen nicht trainiert werden. Dennoch gelangen selbst auf internationalem Terrain Riesenerfolge, wie etwa der Sieg gegen Benfica Lissabon in der European League. Gefeiert wurde am Sonntag dennoch nur kurz. Schon am Mittwoch geht es in der Liga weiter. Im Viertelfinale ist erneut Westwien der Gegner (20.30 Uhr).

Ob wie 2016 das Triple gelingt mit Supercup, Cup und Meisterschaft? Menzl: „Wir hätten Bock drauf.“ Das Liga-Finish wird zur Abschiedstournee für die Teamspieler Hutecek, Wagner und Stevanovic, die im Sommer ins Ausland wechseln. Auch nach diesem Schnitt wird der Vorzeigeklub wieder auf seine Jugend setzen. Zuvor soll allerdings noch einmal abgeräumt werden.ahei