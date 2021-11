Kremser Gemeinderat beschließt Verlängerung von Nachwuchssport-Förderung

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bei der gestrigen Gemeinderatssitzung wurden die Themen Sportförderung, Zeitgeschichte und ein Rechnungshof-Bericht besprochen. Beschlossen wurde, dass die Stadt auch in Zukunft die Leistungszentren Handball, Judo und Sportakrobatik unterstützen wird.

Das Leistungszentrum Handball wird mit 21.000 Euro jährlich subventioniert, Judo und Sportakrobatik erhalten pro Jahr 7.000 Euro. Im Gegenzug müssen die Leistungszentren jedes Jahr eine finanzielle und sportliche Bilanz legen.

Volksschule saniert

Im Herbst 2020 hat der Gemeinderat die Generalsanierung der Volksschule Hafnerplatz mit Kosten von 4,2 Millionen Euro abgesegnet. Die Ausführungsplanung ist nun abgeschlossen.