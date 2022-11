Kremser Eislaufsaison startet doch schon früher als geplant

Auch der Kremser Eislaufverein wandte sich in einem offenen Brief an die Stadt, und sagte man werde von dieser Maßnahme "bis ins Mark" getroffen. Der KEV sah seine Existenz durch einen erneuten "Saisonausfall" bedroht.

Kritik zeigte Wirkung

Die Kritik zeigte anscheinend Wirkung, denn die Saison startet nun doch schon diesen Samstag, dem 12. November. Das ist immer noch später als in den letzten Jahren, aber doch zwei Wochen früher als geplant. Außerdem soll die Saison statt bis 12. Februar bis zum 26. Februar dauern.

Die Begründung der Stadt: Man wolle, dass der Kremser Eislaufverein seine Meisterschaftsspiele regulär durchführen kann.

