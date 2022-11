Anträge für Solaranlagen in Krems auch im Oktober auf Rekordhoch

In ganz Niederösterreich sind im Oktober 2022 durchschnittlich 1.250 Anträge pro Woche eingetroffen - mehr als viermal so viele wie im Vorjahr. 2.250 Anlagen wurden in ganz Niederösterreich im Oktober als fertig gemeldet.

