Kremser "Christophorus 2" bereits 40.000-mal alarmiert

Der in der Kremser Katastralgemeinde Gneixendorf stationierte "Christophorus 2" ist am Freitag zum 40.000. Mal alarmiert worden. Laut Angaben vom Samstag war die Inbetriebnahme des Notarzthubschraubers im September 1983 erfolgt.

Der Helikopter sei seitdem "zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Rettungssystems in Niederösterreich geworden", betonte Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, in einer Aussendung.

"Jubiläumseinsatz" in Wachauer Weinbergen

Erinnert wurde auch daran, dass "Christophorus 2" im Jahr 2017 der erste Notarzthubschrauber Österreichs im 24-Stunden Betrieb war. Der "Jubiläumseinsatz" führte den Helikopter am Freitag zu einem Traktorabsturz in die Weinberge in der Nähe von Spitz an der Donau (Bezirk Krems). Ein verletzter Pensionist wurde nach der Erstversorgung in das Universitätsklinikum Krems geflogen. Der KURIER hatte berichtet: