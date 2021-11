Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Reinhard Resch ist nicht nur Bürgermeister der Stadt Krems. Er ist auch Feuerwehrarzt. Für diese Tätigkeit bekam er am Landesfeuerwehrtag an der Donauuniversität Krems nun eine besondere Auszeichnung. Der niederösterreichische Landesfeuerwehrverband verlieh ihm die höchstmögliche Auszeichnung: das Verdienstzeichen 1. Klasse in Gold.

Drei neue Feuerwachen

Unter Bürgermeister Resch wurden in den letzten Jahren drei Feuerwachen eröffnet. Die Wache Stein am Campus Krems war die Erste, dann folgte der Neubau der Wache Egelsee und die neue Feuerwehrwache Krems-Süd. Dort wurden drei einzelne Feuerwehrstandorte zusammengelegt, um somit die Schlagkraft der Wachen um ein Vielfaches zu erhöhen.