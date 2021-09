Finanzielle Unterstützungen von vielen Seiten für FF Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In letzter Zeit forderten neue Anschaffungen aber auch bauliche Projekte die Kassen der Feuerwehr Krems.

1.500 Euro für neue Wache

Einerseits wurde die neun Südwache in der Stadt errichtet, wo vor Kurzem drei Wachen einziehen konnten. Der moderne Neubau zeichnet sich als multifunktionell einsetzbar durch seine Anbindung an die Hauptwache, sowie dem teilweise ausgegliedertem Hochwasser und Katastrophenschutzlager aus.