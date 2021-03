Kremser Bildhauer zeigt zum 70. Geburtstag seine Werke

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Eigentlich habe Heinz Kremser nie vorgehabt, Künstler zu werden. Mit "Mamore" hat er es als Künstler sogar zu seiner eigenen Ausstellung gebracht. Von Donnerstag, den 25. März, bis Mittwoch, den 31. März, hat die Ausstellung die Türen geöffnet.

Aus Interesse wurde Kunst

Der Weg zum Künstler habe für Heinz Kremser begonnen, als er vor einigen Jahren beim Bildhauerei Symposion des „Verein Steinkunst“ in Zwettl teilgenommen hat. Seither seien rund 70 Arbeiten entstanden. Einige davon habe er bereits bei Ausstellungen in Krems und Zwettl gezeigt und teilweise auch verkauft.

Freude an verschiedenen Materialien

Beim Behauen von Marmor, der aus Carrara, Sölk, dem Waldviertel und dem Krastal in Kärnten kommt, habe der Künstler große Freude. "Neben Marmor, der das „Herz“ jeder Arbeit darstellt, kombiniere ich dieses schöne Gestein auch mit anderen Materialien, wie Edelstahl, Eisen, Glas und Spiegel“, sagt der Kremser.