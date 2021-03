Lebendige Kremser Lokalgeschichte statt staubiger Artefakte

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Würde man den gesamten Fundus des Kremser Archivvereins abwiegen, wäre er bestimmt über eine Tonne schwer. Der geschichtliche Mehrwert der gesammelten Dokumente wiegt für die Region Krems aber weit mehr.

Für die Nachwelt bewahren

Das Herzstück des Vereins, das Archiv, liegt in Senftenberg, im Gebäude des Obmanns Erich Voglauer. Der 73-jährige ehemalige Journalist und Unternehmer war es auch, der 2014 den Verein gründete. „Als ich mich zur Ruhe setzte, wollte ich meinen persönlichen Fundus übergeben. Da ich in der Familie keinen Abnehmer hatte, wollte ich meine Sammlung dem Kremser Museumsverein überlassen“, erzählt Voglauer.

Seitens des Museumsvereins riet man ihm aber zur Gründung eines eigenen Vereins.