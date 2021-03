Schwimmen im Eiswasser: "Es ist ein super Ritual"

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Man muss natürlich nicht bei jedem neuen Trend mitmachen. Doch in der Corona-Pandemie gehen einem schneller als normalerweise die Ideen für den Freizeitvertreib aus. Das dachten sich auch Martin Widmoser und Andreea Popescu. Das Paar, das eigentlich die Hitze liebt, hat Eisschwimmen für sich entdeckt.

„Es war am Anfang eher ein Scherz“, erklärt Widmoser. Sie waren mit einem Freund im November gemeinsam in Droß (Bezirk Krems-Land) und der schlug vor, in das Wasser zu springen. „Andreea und er sind dann beim nächsten Mal reingegangen.“ Wenig später traute sich auch Widmoser das erste Mal ins kalte Wasser.

Unter dem Begriff Eisschwimmen oder Winterbaden versteht man das Baden in Gewässern bei Wassertemperaturen rund um den Gefrierpunkt. Und gerade während der Pandemie hat das eisige Hobby immer mehr Freunde gefunden.

Popescu ist eine davon. Sie hat ihren Freund motiviert, mit dem kalten Vergnügen weiterzumachen. „Das ging schon von mir aus“, sagt sie lachend, als der KURIER das Paar beim Baden in der Donau in Mautern begleitet.