Komik und Krise: Europäische Literaturtage in Krems

Mehrere Formate

An den folgenden beiden Tagen werden u. a. Theresia Enzensberger (Berlin), Hervé Le Tellier (Paris), Dana von Suffrin (München), Mircea Cartarescu (Bukarest), Ivana Gibová (Bratislava), Konrad Boguslaw Bach (Guben/Gubin), Barbi Markovic (Wien) und Pascale Osterwalder (Wien) Fragestellungen rund um das Leitmotiv verhandeln, Debatten anregen und ihre neuen Bücher vorstellen.

Bei „Worte und Töne“ am 18. und 19. November werden Autoren-Gespräche mit Lesungen heimischer Schauspieler wie Manuel Rubey und Dorothee Hartinger sowie feinen, vom Festival „Glatt & Verkehrt“ kuratierten Konzerten kombiniert.

„Verborgenes und Erlesenes“ (in Kooperation mit Kremskultur) führt bereits am 11. sowie am 19. November vormittags an historisch spannende Orte in Krems und Umgebung; ein musikalischer Spaziergang mit Albert Hosp begibt sich Samstagnachmittag auf Mozarts Spuren in Stein.

Im Rahmen der Europäischen Literaturtage wird am 20. November in einer Matinee der Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln an Miljenko Jergović verliehen.

Infos: www.literaturhauseuropa.eu

