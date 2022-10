Langenloiser Herbst bringt Kunst, Musik und Kabarett

Vom 4. bis zum 27. November wird an unterschiedlichen Standorten in ganz Langenlois verteilt ein vielfältiges Programm geboten. Auftakt der Veranstaltungsreihe ist die Eröffnung der Ausstellung von Eduard Angeli in der Raiffeisen Bank Langenlois.

Lustig wird es unter anderem bei Kabarettistin Johanna Rieger am 5. November, beim "Willkommen-Österreich"-Duo Maschek am 24. November, oder beim „Ehepickerl“ von Eleonore Neiss am 6. November.