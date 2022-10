70 Meter lange Rohre bei Heizkraftwerk Krems per Kran verlegt

Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit

Während die Außenarbeiten damit abgeschlossen sind, müssen im Inneren des Heizhauses noch die elektrotechnischen Installationen und der Rohrbau fertig gestellt werden, bevor das Kraftwerk dann im nächsten Jahr in Betrieb geht.

Der EVN-Sprecher Stefan Zach sagt dazu: „Mit der Inbetriebnahme des Heizkraftwerkes im Frühjahr 2023 wird das Fernwärmenetz in Krems von einem Tag auf den anderen auf CO ² -neutrale, regionale Naturwärme umgestellt. Gerade in der aktuellen Situation ist die Errichtung einer solchen Anlage eine Punktlandung und ein wesentlicher Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit.“

Die Anlage soll dann mehr als 15.000 Haushalte mit Ökostrom und umgerechnet bis zu 30.000 Haushalte mit Naturwärme versorgen und dabei pro Jahr bis zu 25.000 Tonnen CO ² einsparen.

