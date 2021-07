Kollision im Bezirk Krems: Pensionistin auf E-Bike wurde verletzt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In Rastenfeld (Bezirk Krems) ist Mittwochnachmittag eine 80 Jahre alte E-Bikerin bei der Kollision mit einem Pkw verletzt worden. Der Zusammenstoß mit dem Wagen einer 65-Jährigen aus Wien-Favoriten hatte sich nach Polizeiangaben an einer Kreuzung ereignet. Die betagte Frau stürzte vom Zweirad und wurde in das Landesklinikum Zwettl gebracht.