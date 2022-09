Knalleffekt nach Krems-Wahl: ÖVP-Hoffnung nimmt Mandat nicht an

Noch im Mai glaubten Polit-Beobachter, dass die ÖVP-Politikerin Doris Berger-Grabner eine eigentlich fast fixe Anwärterin auf den Kremser Bürgermeistersessel sein könnte. Bekanntlich kandidierte mit Florian Kamleitner dann aber ein Newcomer an der Spitze der Stadtpartei, seine erfahrene Kollegin reihte sich nur in sein Kompetenzteam.

Zu viele Ämter

Mit 95 Vorzugsstimmen belegte Berger-Grabner dann bei der Wahl Anfang September Platz vier im internen ÖVP-Ranking. "Das ist ein sehr schönes Ergebnis", zeigte sich die 43-Jährige im Gespräch mit dem KURIER dankbar. Dennoch wird sie nun aber nicht in den Gemeinderat einziehen.

Als Bundesrätin und Landeschefin der ÖVP-Frauen sei die FH-Professorin in "ganz, ganz vielen Gremien drinnen", auch die Familie habe unter ihren Ämtern in letzter Zeit zurückstecken müssen. "Deshalb habe ich mich schweren Herzens gegen den Gemeinderat in Krems entschieden", erklärt Berger-Grabner nun.