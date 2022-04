"Klimagerechte Mobilität": Dritte Kremser Radparade am 23. April

"Bis 2030 muss der globale Ausstoß an Treibhausgasen um 43 Prozent gesenkt werden, wie der am 4. April erschienene neueste Bericht des Weltklimarates darlegt. Der Mobilitätssektor spielt hier eine essentielle Rolle und wir fordern daher in Krems klare Bekenntnisse zu konkreten Zielsetzungen, die uns zu einer fahrradfreundlichen Stadt mit zukunftsweisender Mobilität bringen", so Fridays for Future und Radlobby Krems in einer Aussendung.

Der Stadt würden weiterhin konkrete Maßnahmen fehlen, den motorisierten Verkehr zu reduzieren. "Deshalb schwingen wir uns am Samstag motiviert auf unsere Räder und fordern klimagerechte Mobilität", sagt Marlenen Nutz von den Fridays for Future Krems.

