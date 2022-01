Kamptaler Autorin träumt sich an die Ostsee

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Maria Gabriella Mancuso will eigentlich in der Medienbranche Fuß fassen. Ihr Alltag besteht aber aus einem Beruf in der Gastronomie und einer etwas eingeschlafene Beziehung. Als sie eine überraschende Job-Möglichkeit annimmt, wirbelt das ihr Leben durcheinander.

Von einer überraschenden Möglichkeit kann auch die Autorin dieses Plots erzählen. Karin Wimmer, die mit ihrer Familie in Etsdorf am Kamp (Bezirk Krems-Land) lebt, hat bereits mit zwölf Jahren ihr erstes Buch begonnen zu schreiben. „Seit ich lesen kann, war ich immer irgendwo mit einem Buch zu finden“, sagt die Kamptalerin heute. Nur naheliegend, dass sie Schriftstellerin wurde. Doch der Weg dahin war kein einfacher – bis dann plötzlich eine wichtige eMail in ihrem Postfach landete. Zuvor hatte sie ihren ersten sogenannten Ostsee-Roman verfasst und die Fassung an „unzählige Verlage“ verschickt. Wenig später wurde Wimmer schwanger, die Literatur geriet in den Hintergrund.