Junge Sängerin aus Krems siegte bei internationalem Wettbewerb

Mit dem Lied „I’ll never love again“ von Lady Gaga sang sich Anna Maria Mayrhofer auf den ersten Platz der Kategorie Pop & Rock in ihrer Alterskategorie bei einem Vokalwettbewerb in Zypern. Die junge Sängerin absolviert ihre musikalische Ausbildung an der Musikschule Krems. Die Kremser Jugendkoordination "Bright Young Things" unterstützte die Video-Aufnahme zum Auftritt finanziell.