Kremserin gewinnt zwei 1. Preise bei internationalem Gesangs-Bewerb

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

I know I have a fickle heart and a bitterness

And a wandering eye, and a heaviness in my head

Die Zeilen stammen aus dem Song „Don’t you remember“ von Adele, den kürzlich Anna-Maria Mayrhofer singen durfte. Doch die Kremserin hat alles andere als eine Schwere in ihrem Kopf, denn sie darf sich gleich über zwei erste Preise freuen. In der Kategorie World-Hit gewann die 17-Jährige beim Angel Voice Belgrad International Music Festival mit den Liedern „Don’t you remember“ und „Easy on Me“.

Insgesamt waren 300 Teilnehmende beim Festival mit dabei. „Sehr spannend bei diesem Wettbewerb war, dass für eine Teilnahme eine Platzierung bei einem anderen Internationalen Wettbewerb notwendig war. Deshalb war das Niveau der Künstlerinnen und Künstler sehr hoch,“ sagte Mayrhofer über ihren Sieg. Doch das Event musste abermals aufgrund von Corona online stattfinden.