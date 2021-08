Jüdinnen sichtbar machen: Künstlerin spricht über ihr Projekt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden

Künstlerin Iris Andraschek mit ihrem Projekt "Ich bin hier" auf die Suche von jüdischen Frauen in Krems begeben und was mit ihnen passiert ist. Sie griff die Daten von 105 Jüdinnen auf, die während des Nazi-Regimes in Krems vertrieben oder ermordet wurden. Die Historikerin Edith Blaschitz und der Historiker Robert Streibel haben die Lebensdaten und die Wohnorte für das Projekt recherchiert. Es sind Frauen, deren Lebensgeschichte weitgehend unbekannt ist.

Teppiche sollen erinnern

Deshalb hat Andraschek auf Gehsteigen und Plätzen in ganz Krems Teppiche mit Hilfe von Schablonen und Leimfarben angebracht. Auf den Teppichen stehen die Namen und die Tätigkeit der jüdischen Frauen. Die Farbe wird sich je nach Witterung auflösen. Damit soll der Kontext zur Vergänglichkeit aufgezeigt werden.