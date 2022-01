Hündin stark abgemagert: Besitzerin wird Tierquälerei vorgeworfen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Vorwürfe wiegen schwer. Frau K. wurde am gestrigen Freitag am Landesgericht Krems vorgeworfen, dass sie einem Tier zumindest von Jänner bis Mitte April 2021 unnötige Qualen zugefügt habe. Nun soll ein Gutachten klären, ob die Frau in der Lage war, den Zustand der Hündin zu beurteilen.