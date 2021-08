Hotelprojekt vom Tisch: Kein Hausabriss in Kremser Innenstadt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In den letzten Jahren herrschte immer wieder Aufregung um das Gebäude in der Oberen Landstraße 13 und 15, beziehungsweise in der Sparkassengasse 1 und 3 sowie der Spitalgasse in der Kremser Innenstadt. Bis 2019 war hier neben einer bis heute bestehenden Supermarktfiliale im Erdgeschoss auch noch die Drogeriekette Müller untergebracht. Deren Abwanderung in ein Einkaufszentrum sorgte für Diskussionen rund um das angebliche Aussterben der Innenstadt.

Doch kein Abriss

Nach Plänen der SK Immobilien GesmbH, einer Tochterfirma der Kremser Bank, hätte das Gebäude nun komplett abgerissen werden sollen. Dort hätte ein Hotel mit mehr als 110 Zimmern sowie einer Tiefgarage und Wohnungen entstehen sollen - nicht nur zum Ärger von Klimaaktivsten, sondern auch der darin lebenden Mieterinnen und Mieter.