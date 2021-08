Herbstfestival Wachau in Echtzeit: Zehn zum Zehnten

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Es ist das persönliche Kulturprogramm von Schauspielerin Ursula Strauss – Wachau in Echtzeit. Heuer lädt sie bereits zum 10. Mal dazu ein. Von 28. Oktober bis 28. November präsentiert das Herbstfestival genau zehn Abende in unterschiedlichsten Spielstätten zwischen Krems und Melk. Die Jubiläumsausgabe feiert unter anderem mit Erwin Steinhauer, Adele Neuhauser, Fritz Karl und Nava Ebrahimi.

Seit den Anfängen bietet Wachau in Echtzeit mit Formaten wie musikalischen Lesungen, theatralen Liederabenden bis hin zu literarischen Zugfahrten oder Wanderungen persönlichen Kulturgenuss in außergewöhnlichem Ambiente.

Ursula Strauss freut sich über den runden Geburtstag: „Wir durften in den vergangenen Jahren so viele wunderbare neue Orte entdecken, Verbindungen knüpfen und einzigartige Augenblicke schaffen.“ Sie versichert auch, dass die „Entdeckungsreise“ noch lange nicht zu Ende ist und da noch Material für die nächsten zehn Jahre sei – mindestens.

Die aktuelle Ausgabe stellt die ganz Großen der österreichischen Literaturgeschichte sowie gegenwärtige Talente in den Fokus.