25. Ausgabe von "Glatt&Verkehrt": Italienische Vibes mit Vielfalt

Es war ein schwieriger Start für „Glatt&Verkehrt“ in diesem Jahr. Kurz vor dem Beginn des Festivals mussten die Veranstalter den Tod des langjährigen künstlerischen Leiters Jo Aichinger beklagen. Nach der coronabedingten Zwangspause im Vorjahr konnte die Region aber zumindest endlich wieder bespielt werden.

Seit 1997 hat das Festival den Hauptspielort bei den Winzern Krems: Der extra für das Festival überdachte Innenhof der Winzer Krems, Sandgrube 13, liegt mitten in den Weinbergen hoch über der Stadt mit Blick auf das Stift Göttweig.