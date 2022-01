Häftling nach Messerattacke auf Wachebeamten in Stein vor Gericht

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Weil er in der niederösterreichischen Justizanstalt Stein einen Beamten mit einem Besteckmesser attackiert haben soll, muss sich ein Häftling nächste Woche am Landesgericht Krems wegen versuchten Mordes verantworten. Angesetzt ist die Geschworenenverhandlung nach Angaben vom Montag für 1. und 2. Februar. Die Anklage umfasst neben dem Angriff vom 3. Dezember 2020 - der KURIER berichtete - zahlreiche weitere Delikte.