Der rätselhafte Tod eines inhaftierten Boxers

Er war erst 38 Jahre alt, war ein 100 Kilogramm schweres Muskelpaket, trainierte und war einst Profi-Boxer, sogar österreichischer Staatsmeister. Dennoch starb Ali C., Häftling in der Justizanstalt Stein, ohne ersichtlichen Grund am Dienstag den 6. April. Wärter hatten in reglos in seiner Zelle gefunden, im Klinikum Krems konnte man nur noch wenig für ihn tun.