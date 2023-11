Bekannter Winzer tritt aus Verband Vinea Wachau aus

„Ich bedauere, dass die Vinea Wachau nicht fĂŒr VerĂ€nderungen bereit ist“, zeigt sich der Spitzenwinzer enttĂ€uscht. Seiner Meinung nach habe man innerhalb der Vinea Wachau die Chance verpasst, mit der EinfĂŒhrung des DAC-Systems im Jahr 2020 eine Anpassung und zeitgemĂ€ĂŸe Adaption vorzunehmen. Beide Klassifizierungssysteme parallel laufen zu lassen, fĂŒhre laut Gritsch nur zu Verwirrung.

"Keine Konkurrenz"

Emmerich Knoll jun., Vorstand in der Vinea Wachau, sieht hingegen Weinstil und Herkunft nicht in einer Konkurrenz zueinander: "Das eine ist, WIE schmeckt der Wein, das andere WARUM schmeckt er so." Die unterschiedlichen Systeme wĂŒrden sich ergĂ€nzen.