Gratis Speiseöl zu Sammelaktion-Jubiläum in Krems

Eine Million Liter Speisefett wurden in den letzten 20 Jahren im Bezirk Krems dank des NÖLI-Sammelsystems recycelt. In ganz Niederösterreich sammelten die Menschen in 20 Jahren fast 19 Millionen Liter Altspeiseöl und -fett, die dann zu Biodiesel verarbeitet wurden.

GV Krems Geschäftsführer Gerhard Wildpert erklärt: „Der Bezirk Krems ist von Beginn an bei der NÖLI-Sammlung dabei. Wir konnten die gesammelten Mengen von Jahr zu Jahr steigern und liegen mittlerweile bei rund 60.000 Litern an gesammelten Altspeiseöl und -fetten pro Jahr.“

Vor dem NÖLI landete der Großteil des alten Öls über Toiletten oder Spülbecken in der Kanalisation. Nicht fachgerecht entsorgtes Speiseöl führt zu großen Problemen in den Kläranlagen. Es verursacht jedes Jahr Wasser-Reinigungskosten von mehr als 2,4 Millionen Euro alleine in Niederösterreich.

Sonnenblumenöl als Dankeschön

Für abgegebene NÖLIs erhalten die Bürgerinnen und Bürger des Bezirkes Krems ab sofort einmalig eine Flasche Sonnenblumenöl als Dankeschön. Es soll aber wohl auch ein Anreiz sein, um noch mehr Menschen zum Sammeln von Altöl zu motivieren. Denn: "Es gibt noch Luft nach oben in Bezug auf die Sammelmenge. Im Bezirk Krems wird durchschnittlich ein Liter pro Kopf und Jahr gesammelt. Laut Verkaufszahlen aus dem Handel wird aber jährlich die dreifache Menge an Speiseöl pro Kopf verkauft. Die Differenz dürfte noch immer falsch im Abfluss landen und verstopft die Abwasserleitungen im eigenen Haushalt“, so Abfallberater Günter Weixelbaum.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: