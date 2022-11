Weitwanderweg Kremstal-Donau soll verbessert werden

Gefördert von Land und EU

Die Regionen Kamptal und Donau NÖ Mitte haben das Projekt zur Förderung ausgewählt. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung auf Initiative von Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) beschlossen. Dafür sollen Mittel des EU-Programms LEADER, dass Innovationen im ländlichen Raum unterstützen soll, und der ecoplus Regionalförderung verwendet werden.

Der Weitwanderweg Kremstal-Donau, der nord- und südseitig der Donau verläuft, wurde 2019 eröffnet und an den Welterbesteig Wachau angebunden. Der Weitwanderweg entstand in Zusammenarbeit von zwölf Gemeinden und kann in 15 Etappen zwischen vier und 18 Kilometern erwandert werden.

