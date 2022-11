Katze aus Uni-Innenhof in Krems gerettet

Zwei Wanderer waren es, die kürzlich aus dem Innenhof der Donau-Uni in Krems die Schreie einer Katze wahrnahmen und daraufhin den Notruf wählten.

Besitzer gefunden

Die Feuerwehr war rasch zur Stelle, weil ganz in der Nähe eine Drohnen-Übung stattfand. Mittels einer Steckleiter gelangten die Einsätzkräfte schließlich in den Hof, wo sich das Tier auch sehr rasch einfangen ließ. Die Katze wurde in weiterer Folge ins örtliche Tierheim gebracht. Die Mitarbeiter konnten nach ein paar Telefonaten schließlich den Besitzer der Katze eruieren.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: